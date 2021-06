MN - Milan-Tonali, serve più tempo. Valutazioni sulle cifre del riscatto

Serve più tempo per il riscatto di Sandro Tonali. Il Milan e Brescia continuano a trattare ma ci sono delle valutazioni interne che vengono fatte in via Aldo Rossi sulle cifre da versare alle Rondinelle. La stagione del centrocampista non è stata esaltate e il Milan aveva già chiesto una rimodulazione della cifra totale da pagare, ma probabilmente non basta ancora.

RIFLESSIONI. I rossoneri hanno già versato 10 milioni al Brescia e secondo i patti dell’estate scorsa avrebbero dovuto versare altri 25 milioni tra parte fissa e bonus. La settimana scorsa si era trovata una prima intesa grazie all’introduzione del cartellino di Giacomo Olzer nell’affare, in modo da ridurre la cifra finale attorno ai 25 milioni, inoltre il 20% sulla futura rivendita del giocatore spetterebbe al Brescia. Il Milan però vorrebbe un ulteriore rivisitazione verso il basso delle cifre, dopo alcune valutazioni interne fatte dalla società di via Aldo Rossi. Sia perché il Covid ha inciso sulle finanze di tutte le società al mondo, sia perché la prima stagione di Sandro non è stata eccezionale, e quindi si cerca una valutazione economica più congrua al suo valore.

SCONTO. Il giocatore però non sta ascoltando altre sirene, vuole solo il Milan ed è fiducioso che l’affare si faccia. La trattativa potrebbe andare oltre la scadenza del 16 giugno, poiché i termini del riscatto originariamente stabiliti sono già cambiati e dunque si proseguirà ad oltranza con il Brescia. L’orientamento generale porta a pensare che alla fine, con ulteriore sconto, l’affare possa andare in porto.

di Antonio Vitiello