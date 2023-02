MN - Milanello, Maignan e Florenzi in gruppo nella prima parte dell'allenamento. Personalizzato sul campo per Bennacer e Calabria

Fonte: Vitiello-Mazzara

Il Milan è tornato oggi ad allenarsi a Milanello dopo i due giorni di riposo concessi ieri e domenica da Stefano Pioli per iniziare a preparare la sfida di domenica 26 febbraio alle 20:45 contro l'Atalanta a San Siro.

Dal Centro sportivo di Carnago arrivano due buone notizie: secondo quanto riportato dalla redazione di MilanNews.it, Mike Maignan e Alessandro Florenzi hanno svolto la prima parte della seduta in gruppo, per poi proseguire con un lavoro personalizzato; Ismael Bennacer e Davide Calabria hanno, invece, svolto un lavoro personalizzato sul campo.

La situazione relativa a Maignan resta, comunque, sotto cautela; il club e il calciatore non vogliono correre alcun rischio legato ad un rientro frettoloso, anche perché il francese è assente tra i pali da oltre 5 mesi; è possibile che il suo rientro avvenga tra Atalanta e Fiorentina, in modo da essere disponibile con un minimo di 'ri-esperienza' in una partita ufficiale per il ritorno contro il Tottenham dell'8 marzo. Stessa attenzione verrà utilizzate anche con Bennacer.