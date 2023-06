MN - Newcastle su Tonali: offerta monstre al giocatore. Il Milan attende sviluppi

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nella serata di ieri, diverse fonti come Sportitalia e The Athletic hanno parlato di un’entrata in scena del Newcastle su Sandro Tonali. L’interesse dei Megpies non solo è reale, ma molto concreto e sta facendo riflettere e non poco il calciatore. Perché stando a quanto appreso da MilanNews.it, il Newcastle ha proposto al centrocampista rossonero un contratto molto ricco il cui ammontare si aggirerebbe a oltre il doppio dell’attuale stipendio percepito al Milan, che è tra i 3 e 3.5 milioni.

È evidente come una proposta simile possa creare dei pensieri nel giocatore, perché i milioni di sterline che gli sono stati proposti sarebbero tanti così come appare evidente che il Milan, davanti a certe offerte, sia obbligato a ad ascoltarle e valutarle seriamente, perché oggi - per un club italiano - è complicato rifiutare certe offerte. Solo se ci saranno le condizioni economiche giuste, si entrerà nel vivo la trattativa tra i due club per stabilire il giusto prezzo del cartellino. È emersa una cifra che si aggira sui 60 milioni, ma non è da escludere che il Milan possa avere una richiesta superiore.

Ovviamente servirà anche il consenso del giocatore, che già oggi pomeriggio - nella conferenza stampa dell'Under 21 - potrebbe dire qualcosa in più su queste voci.