MN – Nuovo Ds, domani secondo summit Tare-Furlani: arrivano conferme

Domani, in quel di Roma, ci sarà un nuovo summit tra Igli Tare e Giorgio Furlani dopo quello avvenuto prima delle festività pasquali. La notizia, lanciata da Orazio Accomando, ha trovato conferme nelle verifiche fatte da MilanNews.it con fonti vicine al club rossonero. Un nuovo faccia a faccia che fa pensare come i discorsi tra i due possano andare ulteriormente nello specifico dopo le oltre quattro ore del primo incontro, dove le parti si sono studiate e hanno parlato di diversi temi, dalle aree di competenza passando per i processi decisionali e i collaboratori con i quali Tare potrebbe andare a collaborare qualora dovesse essere lui il prescelto. Ancora non è certo se l'incontro di domani possa essere o meno quello decisivo.

Nuovo ds Milan: i nomi di Tare per la panchina

Non è un mistero che anche Igli Tare abbia parlato con Furlani di quelli che possono essere dei profili ritenuti idonei per il dopo Sergio Conceiçao. I nomi che sono emersi con maggior insistenza sono quelli di Massimiliano Allegri, attualmente svincolato proprio come Tare, e Vincenzo Italiano, che sta vivendo una super stagione alla guida del Bologna e già considerato da Tare quando era ds della Lazio per il dopo Simone Inzaghi. Occhio anche ad altri profili, sempre italiani, che potrebbero entrare in corsa. Un nome ipotizzabile è quello di Gian Piero Gasperini, in uscita dall’Atalanta e che era già entrato – seppur in maniera periferica – nei radar milanisti un anno fa quando si valutavano le candidature per il dopo Stefano Pioli.

Nuovo ds Milan: D’Amico non è out

Il fatto che Furlani domani veda nuovamente Tare non taglia fuori il profilo di Tony D’Amico, attualmente sotto contratto con l’Atalanta, che è un altro nome che è rimasto caldo nel lotto dei candidati dopo il collasso delle discussioni con Fabio Paratici.