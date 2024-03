MN - Pioli ha tutti a disposizione (a parte Pobega) per lo Slavia. Clima disteso a Milanello

vedi letture

Torna l'Europa League. Siamo nella vigilia della sfida tra Milan e Slavia Praga, che segnerà la gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. La gara si giocherà domani sera a San Siro, alle ore 21. Per i rossoneri sarà fondamentale sfruttare il fattore campo per indirizzare fin da subito il doppio confronto. Questa mattina il Milan si è allenato a Milanello nella consueta sessione di rifinitura aperta anche alla stampa. Clima disteso e tutta la rosa, fatta eccezione per Pobega, a disposizione di Stefano Pioli.

Tutti a disposizione

Stefano Pioli potrà contare su tutta la rosa a disposizione, fatta eccezione per Tommaso Pobega che però è lungodegente e ne avrà ancora per un po'. Per il resto, per la prima volta da diverso tempo, domani sera il tecnico rossonero potrà fare affidamento su una rosa completa in ogni suo reparto. In difesa sono ormai recuperati Tomori, Thiaw e Kalulu che verosimilmente nei prossimi impegni godranno di minutaggio sempre maggiore e torneranno in pianta stabile nelle rotazioni. Per lo Slavia è recuperato anche Luka Jovic che ha saltato le ultime due gare di campionato per squalifica e ci sono buone possibilità di vedere dall'inizio Rafael Leao e Alessandro Florenzi tra i titolari, perchè poi domenica non saranno a disposizione contro l'Empoli. Proprio il portoghese e il laterale romano sono stati tra i protagonisti dei 15 minuti aperti alla stampa della rifinitura: sempre tra i più "vocali" e attivi nel torello di riscaldamento (video in fondo al pezzo). All'allenamento era presente anche Mattia Caldara che, in settimana, ha giocato con la Primavera la sua prima gara stagionale. In generale questa mattina il clima era disteso a Milanello, sintomo di fiducia per un impegno molto importante e da non sbagliare come quello di domani sera.

Di seguito la probabile formazione rossonera, con Florenzi in vantaggio su Calabria e Bennacer favorito su Reijnders:

16 Maignan

42 Florenzi 28 Thiaw 46 Gabbia 19 Theo Hernandez

4 Bennacer 7 Adli

11 Pulisic 8 Loftus-Cheek 10 Leao

9 Giroud