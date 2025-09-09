MN - Ripresa a Milanello: Leao e Nkunku ancora a parte. Da giovedì...

La giornata di oggi ha visto la ripresa degli allenamenti a Milanello dopo che mister Allegri aveva ordinato il rompete le righe per domenica e lunedì. Finiti i giorni di riposo, ed in attesa del graduale ritorno in Italia dei vari nazionali, sono iniziati i preparativi per la sfida di domenica sera, ore 20.45, a San Siro contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

Apprende la redazione di MilanNews.it che Rafael Leao, il portoghese sta recuperando dal problema al polpaccio accusato a metà agosto contro il Bari in Coppa Italia, ha proseguito nel suo lavoro personalizzato come da programma. Christopher Nkunku, che come Rafa ha lavorato a Milanello anche nei giorni di riposo, ha continuato con un programma individuale volto alla ricerca della migliore condizione fisica.

Saelemaekers e De Winter, rientrati dopo gli impegni col Belgio, hanno svolto del lavoro defaticante. Luka Modric è atteso domani a Milanello dopo le partite giocate con la Croazia.

Tutte le situazioni saranno valutate in modo più serio a partire da giovedì, quando mister Massimiliano Allegri avrà nuovamente il gruppo al completo dopo i rientri di Pulisic, Gimenez, Rabiot e Magnan, gli ultimi a tornare a Milanello. A partire dall'11 si avrà un quadro più completo e concreto di tutti e si inizierà a capire se Leao sarà disponibile per iniziare da titolare con il Bologna o se comincerà la sfida di Serie A, quarta giornata 25/26, dalla panchina.

di Pietro Mazzara.