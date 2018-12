MN - Salvini: "Due pesi e due misure dall'UEFA, non ci vogliono bene. Higuain? Si può migliorare"

Matteo Salvini, presente alla Festa della Curva Sud all'Arena Civica di Milano, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di MilanNews.it: "I tifosi del Milan come dell'Inter sono una parte di Milano. Sentenza UEFA? Due pesi e due misure, non ci vogliono tanto bene. Il problema di questo Milan? Ho iniziato a seguirlo da quando era in B, non c'è nessun problema: torneremo grandi. Come sta giocando Higuain? Si può migliorare". Il vicepresidente del Consiglio ha anche risposto ad una domanda su Zlatan Ibrahimovic: "Ragiono su chi c'è e non su chi potrebbe esserci". In merito al peso della sentenza UEFA, il ministro dell'interno si è espresso in questo modo: "Ho già i miei problemi con l'Europa. Eccessiva? Assolutamente sì".