MN - Verso il Bayer Leverkusen: ci sono Morata, Calabria e Okafor. Le ultime da Milanello

vedi letture

Dopo la sconfitta all'esordio contro il Liverpool, il Milan torna in campo domani sera in Champions League e lo farà in casa del Bayer Leverkusen. In questi minuti è ancora in corso a Milanello la seduta di rifinitura, alla quale stanno partecipando anche Alvaro Morata, Davide Calabria e Noah Okafor, i quali saranno quindi regolarmente convocati da mister Paulo Fonseca. Ancora assenti gli infortunati Sportiello, Florenzi e Bennacer. Non partirà per la Germania nemmeno Luka Jovic, che non è stato inserito in lista UEFA (ma sta svolgendo comunque la rifinitura a Milanello).

BALLOTTAGGI APERTI - Per quanto riguarda la probabile formazione milanista, in attesa di conoscere le ultime novità dalla conferenza stampa del tecnico portoghese che è in programma in Germania alle 19 (con lui parlerà anche Rafael Leao), sono principalmente due i ballottaggi aperti: il primo è sulla fascia destra di difesa dove Calabria ed Emerson Royal si giocano una maglia da titolare, mentre l'altro è al centro della difesa dove giocheranno due tra Pavlovic, Gabbia e Tomori.

CONFERME - Per il resto si dovrebbe vedere la stessa formazione che ha giocato contro Inter e Lecce, con in attacco la coppia composta da Abraham e Morata e con Pulisic e Leao sulle corsie laterali (a meno che Fonseca non opti per uno schieramento più difensivo e inserisca Loftus-Cheek al posto di uno dei due centravanti). In mezzo al campo confermati Fofana e Reijnders.

Probabile formazione Milan (4-2-4):

Maignan

Calabria Gabbia Pavlovic Theo

Fofana Reijnders

Pulisic Morata Abraham Leao