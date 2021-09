MN - Verso la Juve: Ibra più no che sì, domani giornata importante. Sospiro di sollievo Maignan (PODCAST)

Lo ha fatto capire lo stesso Ibrahimovic durante la presentazione del chewing-gum “Mind the Gum”, ma sono arrivate ulteriori conferme dalle verifiche effettuate dalla nostra redazione: Zlatan è in forte dubbio per la partita di domenica sera contro la Juventus. La sofferenza al tendine d’Achille sinistro non è un qualcosa di trascurabile e trattandosi di un problema di natura infiammatoria, tutto passa da quando il tendine sarà completamente libero dall’infiammazione. Inutile rischiare tanto è vero che Stefano Pioli dovrà scegliere chi andrà in panchina tra Olivier Giroud, Ante Rebic e Rafael Leao. Per loro ci sono solo due maglie, ma è possibile che vi sia la staffetta tra il francese e il croato.

Tutto ok per Mike Maignan, che sarà regolarmente al suo posto tra i pali anche nella sfida contro i bianconeri. Il portiere francese, tra i migliori in campo a Anfield, ha smaltito il pestone ricevuto da Theo nel finale del primo tempo che, tuttavia, non gli ha impedito di giocare anche la seconda frazione di gioco.