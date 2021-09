MN - Verso Milan-Venezia: turnover pressoché limitato con ipotesi doppio play (PODCAST)

ieri Juventus-Milan, dopodomani Milan-Venezia: è già tempo di formazione per i rossoneri, i quali saranno impegnati mercoledì nella sfida agli uomini di Zanetti, valida per la quinta giornata del campionato di Serie A. Stefano Pioli dovrebbe varare per un turnover pressoché limitato: Kessie, non apparso in forma eccezionale nelle ultime uscite, potrebbe rifiatare per far posto a Bennacer e, di conseguenza, alla carta del doppio play: la mediana, infatti, sarebbe nel caso formata dall'algerino e dal sempre più convincente Tonali.

Per il resto formazione praticamente obbligata, con maggiori indicazioni che arriveranno nella giornata di domani, quando si saprà di più anche su un eventuale recupero di qualche infortunato. Il bollettino rossonero (CLICCA QUI per LEGGERLO), d'altronde, è abbastanza indicativo di come la situazione dal punto di vista numerico non sia delle migliori, ma il Milan di Pioli ha già dimostrato di poter sopperire alle assenze e agli ostacoli del percorso.

Nel podcast odierno vi snoccioliamo, dunque, le ultimissime notizie in vista di Milan-Venezia.