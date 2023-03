Olimpiadi Invernali e nuovo San Siro solo rossonero, a Milano ci sono due pesi e due misure per le "colate di cemento"

MilanNews.it

Dopo quasi quattro anni di tira e molla, di scaricabarili, burocrazia infinita e presunti vincoli dietro ogni angolo, il Milan ha deciso (non ancora in via formale) di abbandonare il progetto del nuovo San Siro condiviso con l’Inter, per un piano che voleva il nuovo impianto sorgere di fianco all’attuale Meazza (che sarebbe stato demolito), a favore di un nuovo stadio in solitaria, quindi solo a tinte rossonere, sempre all’interno dell’area metropolitana di Milano.

Un cambio di direzione repentino, innescatosi con il passaggio di proprietà del club da Elliott a RedBird Capital Partners. Gerry Cardinale, founder e managing partner del fondo americano, non ha perso tempo e una volta capite le difficoltà nel proseguire nel piano Nuovo San Siro presentato a luglio del 2019, anche a causa delle enormi difficoltà economiche che sta vivendo ormai da tempo la proprietà cinese dell’Inter, ha intrapreso questa nuova strada, visionando diverse aree nel milanese e parlando con tante persone. Dopo mesi di ricerche e valutazioni i siti individuati sono numerosi, sia dentro che fuori Milano.

La preferita è quella de “La Maura”. Si trova in via Lampugnano 95, nella zona nord ovest della città, fra i quartieri di San Siro, Lampugnano e il parco di Trenno. Ad oggi è sede delle corse ippiche del trotto (il nome deriva dalla pista di allenamento su cui è stato realizzato l’ippodromo) e ospita anche numerosi concerti, soprattutto in estate. Un’area enorme da 70 ettari, solo in parte vincolata. La gestione del Parco Agricolo Sud Milano, che ha competenze sulla zona in questione, è passata sotto l’egida della Regione Lombardia e dunque non è più gestita dal Comune di Milano. Da questo si capisce il perché dei due incontri in poco meno di un mese, di Cardinale, Furlani, Scaroni (e anche Romani, presidente di CAA ICON) sia con il sindaco di Milano Beppe Sala che con il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Incontri formali e necessari, in cui i rossoneri hanno dato indicazioni chiare sulle proprie intenzioni (in attesa di una dichiarazione d’intenti ufficiale, ormai prossima, ad abbandonare il progetto con l’Inter e partire con il piano in solitaria a La Maura). In attesa di comunicazioni precise, le prime indicazioni arrivano dal Presidente Fontana: “Devo dire che l’incontro con Cardinale è stato positivo. L’idea è bella, vedremo come si realizzerà a livello progettuale. Penso che dobbiamo confrontarci ed entrare più nei dettagli. Posso dire che gran parte di questo grande parco, rimarrà un grande parco. Ad oggi non posso dire se si farà lo stadio a La Maura. Dopo aver parlato con il proprietario del Milan credo che la sua volontà sia di mettere in 2-3 anni la prima pietra”. Il sindaco Sala invece è stato più attendista, perché giustamente ha bisogno di formalità e scelte ufficiali, ma comunque possibilista: “Loro (Il Milan, ndr) confermano la volontà di procedere su La Maura. Quello che io ho chiesto è per prima cosa di confermarmi formalmente che non intendono procedere con il progetto dello stadio vicino a San Siro. Rispetto a La Maura ho ribadito che prendo atto del loro interesse: ciò che serve è un progetto. Ritengono che in un paio di settimane potranno portarmi un progetto di massima e quello che chiedono in termini di nostri passi formali per avviare il procedimento. Per me è importante che il processo amministrativo sullo stadio vicino a San Siro, trovi una definizione: non si può rimanere sospesi. Trovo profondamente sbagliato l'atteggiamento anche di una parte del Pd, che non avendo ancora visto il progetto dice che non va bene. Io non mi esprimerò mai su un no di fronte a un progetto che non ho visto. Non sono ideologico: se il progetto non sarà tale da poterlo poi avviare per l'iter necessario, sarà un'altra cosa, ma prima non si dice di no”.

Come mai il Sindaco è stato costretto a fare dichiarazioni di questo genere? Perché vari gruppi del Consiglio Comunale, con i Verdi in testa, si sono detti contrari ad un progetto che al momento non esiste ancora. Il Milan ha presentato delle ipotesi e Fontana ha già parlato, in attesa di numeri precisi, di come il verde sia un punto chiave importante dell’idea rossonera per La Maura. Ma i Verdi, nella figura di Carlo Monguzzi, hanno già deciso che non si può, che non va bene, che saremmo di fronte ad un’apocalisse ecologica, appropriandosi in fretta del classico e sempre d’effetto modo di dire: “Colata di cemento”.