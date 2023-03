MN - Stadio di proprietà: il Milan si affida a CAA Icon come consulenti

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan fa molto sul serio sul tema stadio di proprietà, come ha dimostrato il blitz istituzionale di Gerry Cardinale a inizio settimana. E per avanzare in maniera importante sul tema, la società rossonera ha scelto il colosso mondiale CAA Icon come consulenti sul tema stadio. CAA Icon è tra i leader internazionali all’interno della costruzione di impianti sportivi all’avanguardia e tra le loro opere ci sono, ad esempio, la O2 Arena di Londra, l’Allegiant Stadium di Las Vegas, il Milwaukee Bucks Entertainment District, il Rose Bowl di Pasadena e altri super stadi per gli sport americani.