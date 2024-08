Per Ibrahimovic mancano 3 "giorni" alla creazione del Milan 24/25

"Nella prima conferenza stampa ho detto che Dio ha creato il mondo in sette giorni: questo è il giorno quattro. Siamo molto carichi". Parola di Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird nel Milan. Il mercato dei rossoneri, nonostante lungaggini inaspettate, è stato scandito dalle dichiarazioni dello svedese che, partita la nuova stagione e terminata la prima parte di apprendistato dirigenziale, ha scelto di metterci la faccia in ogni occasione ufficiale. Inizio stagione e Fonseca, Milan Futuro, Strahinja Pavlovic ed Alvaro Morata, Ibra ha spiegato e raccontato le scelte e le idee del Milan.

Lo ha fatto, naturalmente, a modo suo. Non stupisce quindi la battuta di oggi, che dà seguito a quella fatta ad inizio stagione. Parafrasando, vuol dire che siamo circa a metà dell'opera: "L'anno scorso i dirigenti hanno portato la base della squadra, quest'estate parliamo dei dettagli" ha detto durante la conferenza di presentazione di Alvaro Morata questa mattina a Casa Milan. Senza entrare nel merito del fatto che il centravanti titolare possa essere considerato un dettaglio o meno, quel che è certo è che ora ne manca almeno un altro di uguale importanza, se non superiore. Oggi si è chiusa la trattativa per Emerson Royal, così il Milan avrà quel giocatore di corsa, fisico e gamba anche sulla corsia di destra: era una precisa richiesta di Fonseca per valorizzare al meglio le sue idee.

Difensore di piede sinistro, preso. Attaccante titolare, preso. Terzino destro, preso. Cosa manca ora tra le necessità? Il famoso centrocampista dalle spiccate dose difensive, soprattutto per quanto riguarda il posizionamento nelle varie fasi dell'azione, che manca ormai dall'addio di Kessie al termine della stagione 21/22. Il nome preferito, come si racconta da mesi, è quello di Youssouf Fofana del Monaco. Il modus operandi però resta sempre lo stesso: "Vediamo, stiamo lavorando. Stiamo seguendo la strategia che avevamo in mente dall'inizio". Tradotto: il Milan non ha paura di imbarcarsi in lunghe trattative pur di arrivare alle cifre che si è prefissato. Vediamo se sarà una strada vincente anche per questo importantissimo tassello.

Contando Fofana come eventuale quinto giorno nella conta "divina" di Ibra mancano due giornate prima della creazione del Milan 24/25. Quindi cosa ci si può aspettare? Di sicuro cessioni e uscite, visto che è stato proprio Ibra a giugno a speficare come ci sia bisogno di fare spazio: è una questione economica, di liste e sportive. Il Milan punta ad avere una rosa di 25 giocatori, senza inutili sprechi e sovrabbondanze non necessarie: tutti devono essere utili alla causa e pronti a scendere in campo. Fatte le cessioni, ci potrà anche essere tempo per qualche occasione. È un argomento sicuramente situazionale e che è anche difficile da prevedere: in base alle uscite è possibile che arrivi un nuovo vice Morata, oppure un altro centrocampista/trequartista.

E il settimo giorno arriva il meritato riposo? Neanche per sogno, anzi. Siamo solo ad inizio stagione, fatica e lavoro sono appena iniziati...

