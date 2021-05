PODCAST MN - De Paul-Gomez, piste da seguire. In settimana possibile assalto ad Adli

Il Milan si preannuncia come una delle società maggiormente attive sul mercato, anche perché dovrà essere strutturata la posizione del trequartista. Calhanoglu sembra non aver imparato nulla dalla vicenda Donnarumma e continua a latitare davanti alla proposta rossonera, che a breve potrebbe anche esser ritirata se non arriverà una risposta definitiva. Piace e non poco Rodrigo De Paul, con Milan, Juventus e Atletico Madrid che si sono fiondati sul 10 dell’Udinese, che chiede 40 milioni complessivi tra parte cash ed eventuali contropartite tecniche. Fiducia sulla permanenza di Brahim Diaz, anche se i discorsi verranno effettuati dopo la nomina del nuovo allenatore del Real Madrid.

In più, sempre nel corso di questa settimana, si dovrebbero intensificare i contatti con il Tolosa per l’esterno Adli. Il fatto che il club francese non abbia ottenuto la promozione in Ligue1 può essere un fattore a favore del Milan nella contrattazione della parte economica relativa la cartellino. Dunque, tra colpi altisonanti e operazione di cesellatura della rosa, si preannuncia una settimana molto interessante per i colori rossoneri sul mercato.