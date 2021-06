PODCAST MN - Pioli osserva il mercato e aspetta: ecco le sue richieste alla dirigenza

Stefano Pioli, uno degli artefici del ritorno del Milan in Champions League, si sta godendo le meritate vacanze in quel di Forte dei Marmi, ma con il cellulare sempre vicino. Sa che il mercato è lungo, ma il confronto con Maldini e Massara è quotidiano. Lui, come i tifosi, attende fiducioso le mosse della società per rinforzare la rosa, anche perché essere tornati in Champions League vuol dire implementare la qualità dei calciatori e rendere la squadra ulteriormente competitiva. Il sistema funziona così e non ammette soluzioni diverse.

L’allenatore milanista vuole una squadra che abbia almeno due giocatori per ruolo, la cui alternanza non abbassi il livello di competitività della formazione titolare. Una richiesta tanto basilare quanto chiara, poiché per competere su tre fronti, servono forze fresche e gente anche abituata a stare a certi livelli.

Ascolta l’approfondimento nella puntata odierna di MN in Podcast.