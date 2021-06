PODCAST MN - Riscattato Tomori: Milan, sei la squadra che ha speso di più in Italia!

La notizia era già nell'aria ormai da giorni, ma ora è arrivata anche l'ufficialità: il Milan ha riscattato dal Chelsea il difensore Fikayo Tomori che ora quindi è diventato a tutti gli effetti un giocatore di proprietà del club rossonero. Per prenderlo a titolo definitivo, il Diavolo ha speso circa 28 milioni di euro che, sommati ai 13 milioni versati al Lille per Mike Maignan, fanno del Milan la società italiana che finora ha speso di più sul mercato.

Ma la campagna acquisti milanista, ovviamente, non finisce qui: la strategia rossonera sembra essere adesso quella di puntare su altri giocatori in prestito con diritto di riscatto, così da avere la possibilità di valutarli con attenzione prima di acquistarli eventualmente a titolo definitivo.

