PODCAST MN - "Rosso Ibra": il punto tra la sentenza del giudice sportivo e il summit al ristorante

Due leggerezze oggettive e inconfutabili. Così si devono catalogare i due episodi che hanno riguardato Zlatan Ibrahimovic tra sabato e domenica. In campo, al Tardini, lo svedese è stato espulso da Maresca per un colloquio del quale si saprò il contenuto domani, all'atto dell'emanazione del comunicato ufficiale da parte del giudice sportivo. Il secondo è l'incontro avvenuto ieri in un ristorante del centro di Milano tra Ibra, Abate e alcune persone legate ad affari extra campo dello svedese che, però, ha infranto le normative anti-covid della zona rossa lombarda (decaduta oggi con il passaggio in arancione). Clicca sul player per ascoltare il podcast odierno di MilanNews con gli approfondimenti su Ibrahimovic e le due infrazioni rosse delle ultime ore.