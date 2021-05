PODCAST MN - Superlega e Valeri, non facciamoci inquinare i pozzi! Il Milan si faccia rispettare

Le minacce dell’Uefa, le parole di Infantino a smussare i progetti bellicosi di Ceferin, la designazione di Paolo Valeri per Juventus-Milan. Un giovedì caldo quello che si sta articolando attorno al Milan, con notizie di diversa natura che potrebbero – quantomeno – indispettire l’ambiente. Ma a Milanello e in sede devono fare quadrato attorno alla squadra, con Pioli che sta lavorando con la rosa al completo, in vista di quella che è la vera sfida della svolta degli ultimi anni. Sperando di non dover recriminare, ulteriormente, per episodi dubbi che dopo la campagna mediatica contro i rigori a favore del Milan, hanno invertito un po’ la rotta.