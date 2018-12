Probabile formazione - Contro il Bologna torna Suso, Calhanoglu in vantaggio su Laxalt. In attacco ancora Higuain e Cutrone

Si avvicina il ritorno in campo del Milan, dopo la cocente eliminazione dall’Europa League ad opera dell’Olympiacos di giovedì scorso. In conferenza stampa, oggi, Gattuso ha sottolineato come la sconfitta rimediata in Grecia non debba essere dimenticata ma debba essere considerata una cicatrice per non commettere gli errori fatti. Per fare questo, per tornare alla vittoria e per mantenere vivo il sogno quarto posto e Champions League, il tecnico rossonero si affiderà alla stessa formazione schierata nell’ultimo turno di Serie A contro il Torino.

DIFESA CONFERMATA – Il reparto arretrato sarà l’unico a non subire variazioni rispetto all’ultima gara di Europa League. Nonostante il rientro a disposizione tra i convocati di Romagnoli e Musacchio, già a disposizione per la trasferta europea, la coppia centrale sarà composta ancora una volta da Cristian Zapata e da Ignazio Abate. Confermati anche i terzini, sulla destra giocherà Calabria mentre sulla sinistra Rodriguez.

TORNA SUSO, CALHA FAVORITO SU LAXALT – La novità di centrocampo, rispetto alla partita contro l’Olympiacos, sarà rappresentata dal rientro di Suso, out in Grecia per un problema fisico. Riguarda il centrocampo, inoltre, l’unico dubbio di formazione per Gattuso. Il tecnico rossonero, infatti, in settimana ha provato Laxalt per il ruolo di esterno sinistro ma Hakan Calhanoglu dovrebbe essere ancora favorito sull’ex Genoa. Bakayoko e Kessie, invece, giocheranno al centro della mediana rossonera.

HIGUAIN E CUTRONE – Nel 4-4-2 disegnato da Gennaro Gattuso, il terminale offensivo sarà composto da Higuain e Cutrone. L’argentino proverà a segnare, per lasciarsi alle spalle un momento complicato, dovuto alla squalifica e ad una condizione non ottimale. Il giovane attaccante, invece, potrebbe essere l’arma in più di Gattuso per quel veleno tanto lodato dall’allenatore milanista.

Questa dunque la probabile formazione del Milan: Donnarumma; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Suso, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Cutrone, Higuain.