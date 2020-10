Probabile formazione Milan: Calhanoglu verso il recupero record, tornano Calabria e Bennacer

Archiviato il successo scozzese contro il Celtic, il Milan è pronto a rituffarsi in Serie A, in un altro match di cartello. A San Siro questa volta arriverà la Roma: una sfida complicata che, se vinta, potrebbe offrire una ulteriore carica a tutto l'ambiente. Stefano Pioli dovrebbe poter contare su Hakan Calhanoglu, almeno per la panchina: il turco oggi si è allenato in gruppo, di conseguenza crescono le possibilità di vederlo tra i disponibili. Non ce la farà invece Ante Rebic, il quale dovrebbe rivedersi tra gli arruolabili nella sfida di giovedì contro lo Sparta Praga.

TORNA CALABRIA - E' il momento di risfoderare la filastrocca della retroguardia. Dopo il turno di riposo concesso in Europa League, Calabria è pronto a tornare titolare sulla destra al posto di Diogo Dalot. Il resto della difesa è già definito: Donnarumma in porta, Kjaer e Romagnoli coppia centrale, Theo Hernandez a sinistra. Davanti al quartetto arretrato si rinforma la coppia Kessie-Bennacer, con Tonali che partirà dalla panchina.

DUBBI IN ATTACCO - L'unico attaccante sicurissimo di un posto è Zlatan Ibrahimovic, mentre dietro di lui sussiste una vera e propria bagarre. Sulla destra, in ottica turnover, è favorito Saelemaekers su Castillejo, mentre al centro se la giocano il recuperato Calhanoglu e Brahim Diaz. Leao, invece, dovrebbe tornare titolare dopo la panchina di Glasgow. Il trio più probabile al momento, al netto dei ballottaggi ancora in essere, potrebbe essere Saelemaekers-Calhanoglu-Leao.

Di seguito la probabile formazione rossonera:

Donnarumma G; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.