Probabile formazione - Milan, contro il Parma sarà 4-3-3: Abate centrale difensivo, Mauri partirà dall'inizio

Un monito da tenere ben a mente per la partita contro il Parma e per il resto della stagione. Il brivido vissuto dal Milan a cavallo tra primo e secondo tempo nella serata europea di giovedì deve servire da lezione: nessun avversario è da sottovalutare. Lo sa bene Gattuso che oggi in conferenza stampa ha più volte sottolineato i pericoli, neanche troppo nascosti, della sfida contro gli emiliani. Per sfidare la formazione di D’Aversa, il tecnico milanista tornerà al proprio 4-3-3 con alcune sostanziali novità.

ABATE CENTRALE – L’emergenza infortuni e la volontà di non stravolgere il proprio centrocampo, ha spinto Gattuso verso la scelta di lanciare Ignazio Abate nell’inedito ruolo di difensore centrale. Al numero 20 rossonero sarà richiesto di limitare le tanto rapide quanto pericolose incursioni di Gervinho, principale pericolo nella formazione crociata. Al fianco del classe ’86, Cristian Zapata si concentrerà sul fermare Inglese. I due terzini, invece, saranno Calabria e Rodriguez.

MAURI CONFERMATO – Dalla partita contro il Dudelange, Gattuso ha ricevuto anche risposte particolarmente positive, in particolare da Josè Mauri. Il centrocampista ventiduenne è subentrato a Bertolacci sul risultato di 1-2, contribuendo a fornire ai propri compagni la scossa per pareggiare e poi ribaltare il risultato. Vista la sua buona prestazione, Mauri verrà schierato titolare anche contro il Parma, nel ruolo di mezz’ala sinistra. Restano, invece, intoccabili Kessie e Bakayoko, la cui intesa cresce di partita in partita.

SUSO, CUTRO E CALHA – Calhanoglu si è finalmente sbloccato contro il Dudelange, trovando quel gol che può chiudere simbolicamente due mesi di difficoltà, tra infortuni e situazioni extra calcistiche. Il turco già domani può voltare pagina e aprire un nuovo capitolo in questa stagione, forte della fiducia di Gattuso, mai mancata nell’arco del campionato. Il terminale offensivo milanista sarà completato da Cutrone, che giovedì è diventato l’italiano più giovane a raggiungere quota dieci reti in campo europeo, e da Suso.

Questa dunque la probabile formazione del Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Mauri; Suso, Cutrone, Calhanoglu.