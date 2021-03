Probabile formazione Milan: Diaz vince il ballottaggio a sinistra. Tonali e Ibra dal 1'

Ripartire subito, questo deve essere l’imperativo di un Milan uscito dall’Europa League sconfitto ma non vinto nell’orgoglio e nella determinazione. Arrabbiati, determinati e concentrati, gli uomini di Pioli sono attesi da un obiettivo sportivo e da uno personale: il primo è la qualificazione alla Champions League mentre il secondo, diretta conseguenza di quello appena citato, è quello di vincere tutte le gare e provare nella difficilissima impresa di recuperare il gap con l’Inter. La prima di queste 11 tappe è la partita di domani con la Fiorentina di Prandelli, una squadra altalenante ma che nelle ultime settimane sembra aver trovato una quadra tecnico-tattica. In un Milan decimato dagli infortuni ma carico di orgoglio, queste potrebbero essere le scelte di mister Pioli per la gara con i Viola.

DALOT PER KALULU - Nonostante la perdita di una colonna portante di questa stagione come Calabria, la retroguardia rossonera ripartirà da giocatori che hanno rappresentato una certezza in termini di rendimento e di personalità. Davanti all'insostituibile Donnarumma ci sarà l’affidabile coppia di centrali formata da Kjaer e Tomori, tra i più positivi nella sconfitta interna con lo United. Sulla sinistra confermato Theo Hernandez che dovrà ritrovare la miglior condizione fisico-mentale mentre sulla destra spazio a Dalot entrato bene in Europa League e chiamato a replicare la gara con il Verona.

TORNA TONALI - Una delle vertebre portanti della spina dorsale rossonera è incontestabilmente rappresentata da Franck Kessie. L’ivoriano è stata la costante della stagione rossonera, un autentico trascinatore e una presenza fissa nella coppia dei centrocampisti di Pioli. Al suo fianco, domani con la Fiorentina, ci sarà Sandro Tonali che nelle ultime gare è apparso in crescita sopratutto in termini di personalità Contro un centrocampo fisico come quello di Prandelli, la coppia formata da Tonali e Kessie dovrà garantire una prestazione di grande sintonia e coesione.

IBRA DAL 1’ - Tra conferme alla ricerca di risposte e il gradito ritorno di Ibrahimovic, l’attacco rossonero sarà ridisegnato nella gara con la Fiorentina. La trequarti, rispetto alla gara con il Manchester United, rivedrà ancora Saelemaekers e Calhanoglu: se il primo dovrà ripetere la prestazione intensa con i Red Devils, il numero 10 dovrà tornare sui livelli di inizio stagione perchè l’attacco rossonero e i suoi compagni di reparto ne hanno un impellente bisogno. Le novità, nelle scelte di Pioli, sono rappresentate dal rientro di Ibrahimovic e dall’inserimento di Diaz sulla corsia sinistra. Se lo svedese vuole e deve ritrovare il gol dopo lo stop per infortunio, lo spagnolo ritorna nella posizione da esterno per cercare di garantire fantasia e imprevedibilità all’attacco rossonero.