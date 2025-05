Milan, il fallimento è ora completo: rossoneri fuori dall'Europa

vedi letture

Dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia di mercoledì, è arrivata ieri sera l'ennesima delusione stagionale per il Milan che ha perso 3-1 contro la Roma ed è quindi fuori da tutto: il prossimo anno i rossoneri non parteciperanno infatti a nessuna competizione europea. L'ultima partita di campionato contro il Monza a San Siro sarà quindi praticamente inutile, al massimo il Diavolo, vincendo contro i brianzoli già retrocessi da diverse settimane, può sperare di arrivare almeno ottavo ed evitare così di giocare ad agosto la Coppa Italia.

OLIMPICO ANCORA AMARO - Come riferisce questa mattina il Corriere della Sera, per il Milan lo stadio Olimpico è ancora una volta molto amaro. Il ko contro il Bologna nella finale di Coppa Italia è ancora nelle menti dei giocatori di Sergio Conceiçao che ieri sera sono andati subito sotto dopo nemmeno tre minuti. A complicare poi tutto ulteriormente ecco al18' l'espulsione di Santiago Gimenez per una gomitata a Mancini. Decisione corretta, peccato che pochi giorni fa per un episodio praticamente identico il bolognese Beukema non è stato buttato fuori (la cosa incredibile è che al VAR c'era lo stesso arbitro, cioè Mazzoleni).

JOAO FELIX NON BASTA - La partita sembra finita qui e invece arriva la reazione anche in dieci del Milan che trova il pareggio con Joao Felix. Un pareggio avrebbe permesso ai rossoneri di mantenere viva qualche speranza di qualificarsi almeno in Conference League, ma nella ripresa la Roma torna avanti con Paredes, che sorprende Maignan su punizione. Nel finale di partita, è arrivata poi la rete dell'ex rossonero Cristante che ha chiuso la gara e anche la fallimentare stagione del Diavolo. In via Aldo Rossi è il momento ora di dare il via subito alla ricostruzione.