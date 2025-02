Probabile formazione Milan: Felix con Gimenez, confermato Musah con Pulisic in panchina

Giornata importantissima domani per il Milan, che alle 18.45 affronta il Feyenoord nel match di ritorno dei play off di Champions League. Si riparte dall'1-0 dell'andata a favore degli olandesi: i rossoneri per passare hanno bisogno di una vittoria con due gol di scarto. San Siro, seppur non ci sarà il sold out delle grandi occasioni, dovrà essere necessariamente un fattore per la squadra, così come lo è stato il "de Kuip" all'andata per il Feyenoord.

Vigilia decisamente insolita, visto che Sergio Conceiçao in mattinata è stato in Portogallo per motivi personali. Il tecnico rossonero però è ben concentrato sulla sfida di domani ed è tornato in perfetto orario per dirigere l'allenamento. Dopo aver schierato gli ormai famosi quattro attaccanti nel match d'andata, senza trovare i risultati sperati, le scelte per domani saranno differenti. Nel 4-4-2 non partirà dall'inizio Christian Pulisic, non al meglio fisicamente e recuperato in extremis già per la sfida di sabato contro il Verona. Al suo posto, largo a destra, ci sarà Yunus Musah: il numero 80 servirà a dare equilibrio, visto che i rossoneri schiereranno contemporaneamente Gimenez, Joao Felix e Leao dall'inizio. Il resto della squadra è quasi obbligato. Fofana e Reijnders a centrocampo, Walker e Theo sugli esterni e in difesa si dovrebbe tornare alla coppia Tomori e Pavlovic. Non dovrebbe recuperare Loftus-Cheek, con l'inglese che anche oggi non ha lavorato in gruppo.

LA PROBABILE FORMAZIONE

16 Maignan

32 Walker 23 Tomori 31 Pavlovic 19 Theo Hernandez

80 Musah 29 Fofana 14 Reijnders 10 Leao

7 Gimenez 79 Joao Felix

All. Sergio Conceiçao

A disp.: Sportiello, Torriani, Gabbia, Thiaw, Bartesaghi, Terracciano, Pulisic, Chukwueze, Abraham, Camarda.

Diffidati: Fofana, Chukwueze, Theo Hernandez.

Infortunati: Loftus-Cheek

Fuori lista: Jimenez, Bondo, Sottil, Jovic

DOVE VEDERE MILAN-FEYENOORD

Data: martedì 18 marzo 2025

Ore: 18:45

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: Sku Sport, NOW Tv, Sky Go

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Szymon Marciniak POL

Assistenti: Tomasz Listkiewicz POL - Adam Kupsik POL

IV Ufficiale: Wojciech Myc POL

VAR: Tomasz Kwiatkowski POL

AVAR: Christian Dingert GER

