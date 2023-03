Probabile formazione Milan, Ibra verso una maglia da titolare dopo più di un anno. Da monitorare Theo

MilanNews.it

"Nonostante" il grande fermento scaturito dal sorteggio Champions, con il Milan che affronterà il Napoli nei quarti di finale della massima competizione europea, è pur sempre la vigilia di una partita fondamentale per il campionato dei rossoneri. Il Milan di Pioli domani sera sarà alla Dacia Arena di Udine per affrontare l'Udinese di Sottil in una trasferta che negli ultimi anni si è rivelata sempre insidiosa. Andiamo a vedere quali saranno le possibili scelte di mister Pioli.

Tra i porta ovviamente Maignan, certezza e orgoglio della squadra. Linea a tre ormai consolidata composta da Kalulu, Thiaw e Tomori, che tra molti alti e qualche basso stanno ridando alla squadra tante certezze. Nei due di centrocampo torna la coppia titolarissima, composta da Tonali e Bennacer. A destra Saelemaekers, a sinistra il primo dubbio. In serata Theo ha accusato una leggera indisposizione: nulla di grave o preoccupante, ma servirà domani per capire se ce la farà o meno. Nel caso dovesse dare forfait allora è pronto Ballo-Touré.

La novità più grande e importante riguarda l'attacco: Olivier Giroud è squalificato, al suo posto Pioli pensa seriamente a Zlatan Ibahimovic. Lo svedese, che l'ultima da titolare l'ha giocata circa 14 mesi fa a San Siro contro la Juventus, ha migliorato la propria condizione fisica nel corso delle ultime settimane e anche senza avere i 90 minuti nelle gambe è pronto per guidare l'attacco rossonero dall'inizio alla Dacia Arena. Zlatan ai suoi fianchi avrà Diaz e Leao.

PROBABILE FORMAZIONE