Probabile formazione Milan: Kessie verso una nuova panchina, i tre diffidati in campo

Vigilia di Salernitana-Milan di Serie A, ultima contro prima in classifica. Un match che sulla carta sorride ai rossoneri, ma che è veramente fondamentale non sottovalutare: i campani hanno appena cambiato guida tecnica, Nicola è subentrato a Colantuono, e saranno sicuramente imprevedibili. Pioli, come successo poche volte in questa stagione, ha avuto un'intera settimana di lavoro a Milanello per preparare al meglio la sfida. Andiamo a vedere nel dettaglio quelle che potrebbero essere le scelte del tecnico rossonero.

DIAZ TREQUARTISTA - "Quando scelgo guardo innanzitutto la condizione fisica e poi guardo anche che tipo di partita dobbiamo fare". Queste le parole del mister in conferenza su chi schierare come trequartista contro la Salernitana. La scelta dovrebbe ricadere su Diaz, con Kessie che inizierà dalla panchina. Ai lati dello spagnolo ci saranno l'insostituibile Leao a sinistra e Messias a destra, in vantaggio su Saelemaekers. Giroud, da centravanti, completerà l'attacco rossonero.

ISMA E SANDRO - Sarà Tonali-Bennacer la coppia in mediana: i due insieme verranno riproposti dopo le buone prestazioni contro Inter e Sampdoria. Se Tonali è ormai una sicurezza l'algerino sta finalmente trovando una condizione fisica ottimale che gli consente di essere ovunque a centrocampo. Krunic e Bakayoko le alternative pronte a subentrare dalla panchina.

TORNA THEO - Quella di domani sarà la prima partita di Theo Hernandez dopo il rinnovo fino al 2026: il terzino francese aveva saltato la Samp dopo il rosso diretto rimediato nel derby. Romagnoli, Tomori e Calabria completeranno la linea classica difensiva a quattro. Tra i pali il solito Mike Maignan, in un ottimo periodo di forma.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo; Tonali, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Giroud. All.: Stefano Pioli.