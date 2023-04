Probabile formazione Milan: Pioli conferma l'11 del "Maradona". Tutti disponibili

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli, nel match di andata dei quarti di finale di Champions League, schiererà la stessa formazione che ha battuto 0-4 il Napoli domenica 2 aprile al "Maradona" in campionato. Confermato il 4-2-3-1. Davanti a Maignan, Calabria a destra, Theo Hernandez a sinistra, mentre al centro della retroguardia spazio a Tomori e a Kjaer. Tonali e Krunic coppia di mediana. Sulla trequarti ci saranno Leao a sinistra, Bennacer al centro e a destra Brahim Diaz, tutti a supporto di Giroud. Pierre Kalulu, che oggi ha svolto per intero l'allenamento in gruppo, ha recuperato dal problema al polpaccio che lo ha tenuto fuori nele ultime settimane. Il francese torna a disposizione di Pioli ma domani non dovrebbe giocare dall'inizio.

MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

2 Calabria

24 Kjaer

23 Tomori

19 Theo Hernandez

8 Tonali

33 Krunic