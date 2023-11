Probabile formazione Milan: Pioli ridà spazio a Krunic, Chukwueze per Pulisic

vedi letture

Dopo la vittoria in Champions League contro il Psg, il Milan deve tornare a vincere anche in campionato e, per farlo, Stefano Pioli confermerà a Lecce il “nuovo” 4-2-3-1 con Loftus-Cheek trequartista e il solo cambio Chukwueze-Pulisic a causa dell’infortunio dell’americano. In porta Maignan. Difesa a 4 con Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez. Reijnders e Musah in mediana, anche se Krunic potrebbe far rifiatare uno dei due. Davanti Giroud, supportato da Leao a sinistra e i già citati Chukwueze e Loftus-Cheek

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

2 Calabria 28 Thiaw 23 Tomori 19 Theo Hernandez

33 Krunic 14 Reijnders

21 Chukwueze 8 Loftus-Cheek 10 Rafa Leao

9 Giroud

All.: Pioli

A disp.: 83 Mirante, 69 Nava, 42 Florenzi, 82 Simic, 95 Bartesaghi, 80 Musah, 7 Adli, 32 Pobega, 17 Okafor, 15 Jovic, 18 Romero.

Indisponibili: Sportiello, Kalulu, Pellegrino, Caldara, Bennacer, Kjaer, Pulisic.

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Ballotaggi:

Musah 40% - Krunic 60%

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: ABISSO

Assistenti: PERETTI – MOKHTAR

IV uomo: RAPUANO

VAR: GUIDA

AVAR: NASCA

DOVE VEDERE LECCE-MILAN

TV e streaming: DAZN

Web: MilanNews.it

Ore: 15.00