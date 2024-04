Probabile formazione Milan, risolto il dubbio in difesa. Contro la Roma col miglior 11 possibile

"Siamo in un buon momento, ma adesso arriva il momento più importante della stagione che deciderà le valutazioni di fine stagione, quello che abbiamo fatto, il nostro percorso in positivo o in negativo. Questo è il momento in cui dobbiamo dimostrare la nostra forza, dimostrare che il percorso che abbiamo avuto tra alti e bassi ci ha migliorato. Dipende da noi". Queste le parole utiliazzate da mister Stefano Pioli in conferenza stampa per presentare la sfida di domani sera contro la Roma di Daniele De Rossi. Fase calda della stagione, partita di andata dei quarti di finale di Europa League: da qui in poi, se si vuole andare avanti, c'è bisogno di fare maledettamente sul serio.

La squadra è reduce da un periodo di forma notevole, tra prestazioni e risultati, e si presenta all'appuntamento europeo con il solo reparto difensivo che presenta alcune defezioni con Tomori squalificato e Kalulu infortunato. Recupera invece Thiaw, che sarà schierato al fianco di Gabbia. In porta Maignan, come terzini i titolari Calabria e Theo. Mediana a due, quest'anno abbastanza inedita, formata da Bennacer e Reijnders: i due dovranno reggere un attacco tanto pericoloso quanto ben assortito. Pulisic a destra, Leao a sinistra e Loftus-Cheek, cannoniere della squadra nella competizione, al centro tutti dietro ad Olivier Giroud unica punta. Formazione quindi "classica" e con i migliori interpreti a disposizione tutti schierati dall'inizio. Saranno poi fondamentali anche i cambi, e anche qui Pioli sorride: Okafor, Jovic, Chukwueze, Musah e Adli, tra gli altri, si sono dimostrati praticamente sempre affidabili.

FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

2 Calabria 28 Thiaw 46 Gabbia 19 Theo

4 Bennacer 14 Reijnders

11 Pulisic 8 Loftus-Cheek 10 Leao

9 Giroud

All.: Stefano Pioli

A disp.: Sportiello, Nava, Kjaer, Terracciano, Florenzi, Bartesaghi, Musah, Adli, Zeroli, Chukwueze, Jovic, Okafor.

Indisponibili: Pobega, Kalulu

Diffidati: Musah, Thiaw

Squalificati: Tomori

Ballottaggi: Calabria-Florenzi (60-40); Bennacer-Adli (70-30); Thiaw-Kjaer (60-40)

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro - Clément Turpin FRA

Assistenti - Nicolas Danos FRA Erwan Finjean FRA

Quarto uomo - Ruddy Buquet FRA

Video Assistant Referee - Jérôme Brisard FRA

Assistente Video Assistant Referee - Willy Delajod FRA

DOVE VEDERE MILAN-ROMA

Data: giovedì 11 aprile 2024

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Sky Sport, Rai 1

Web: MilanNews.it