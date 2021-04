Probabile formazione Milan: si rivede l'attacco tipo, Pioli ritrova diversi giocatori

La corsa Champions entra nella fase calda: mancano nove giornate al termine di questa stagione di Serie A, il Milan si batterà per difendere il secondo posto. E potrà farlo, ci viene da dire finalmente, con la maggior parte della rosa a disposizione. L'emergenza infortuni sembra essere alle spalle, per la sfida di domani pomeriggio alle 18:00 contro il Parma, visibile dai tifosi su Sky, Mister Pioli ritrova Mandzukic, Leao e Diaz. Andiamo a vedere nel dettaglio le possibili scelte del tecnico rossonero:

ATTACCO TIPO - Ibrahimovic punta centrale, dietro di lui Rebic, Calhanoglu e Saelemaekers. Questo è stato l'attacco tipo schierato negli ultimi mesi da Mister Pioli, che finalmente ritrova tutti i suoi giocatori offensivi più importanti. Infatti tornano a disposizione Leao, Diaz e Mandzukic, che insieme ad Hauge e Castillejo danno la possibilità all'allenatore rossonero di poter intervenire in diversi modi durante il corso della partita.

INTOCCABILI - Kessie e Bennacer, quando sono disponibili entrambi non ci sono dubbi: sono loro i titolari. Franck non è praticamente mai mancato, Ismael è al ritorno da un lungo infortunio e sta ancora cercando la miglior condizione possibile, ma Pioli ha fiducia in una delle migliori coppie di mediani del campionato. Tonali, Meite e Krunic scalpitano in panchina pronti a subentrare per aiutare la squadra.

IL DUBBIO A DESTRA - Gigio Donnarumma tra i pali, sarà ancora il capitano in assenza di Romagnoli, Theo a sinistra, Kjaer e Tomori al centro. In difese quattro posti su cinque hanno i loro padroni indiscussi, gli unici dubbi sono sullo slot lasciato libero da Davide Calabria. Il terzino italiano non è poi così lontano dal recupero, nel frattempo sembra che il ballottaggio tra Dalot e Kalulu veda il giovane francese in netto vantaggio.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

