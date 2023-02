Probabile formazione Milan, si rivede Origi. Diversi ballottaggi per Pioli

MilanNews.it

Archiviata l'andata degli ottavi di finale di Champions League, ottima la vittoria contro il Tottenham, è già tempo di Serie A. I rossoneri, a partire dalle ore 18:00, saranno ospiti del Monza all'U-Power Stadium. Sfida complicato contro un avversario che nel 2023 non ha mai perso in campionato. I ragazzi di Palladino infatti hanno battuto la Juventus e hanno fermato con un pareggio l'Inter. Pioli ritrova Tomori, anche se la sua presenza è condizionata dal provino di domani, ma perde Calabria per un problema all'anca, che si unisce a Bennacer, ancora non a posto dopo il problema muscolare, e a Maignan.

Il tecnico rossonero continuerà a proporre una linea difensiva a 3, e darà ancora fiducia a Thiaw che tanto bene ha fatto con il Tottenham. Completano il reparto Kalulu e Tomori. Se invece l'inglese dovesse dare nuovamente forfait toccherà ad uno fra Gabbia e Tomori. A centrocampo, linea a 4, a sinistra c'è Theo, mentre a destra Messias al momento è in vantaggio su Saelemaekers, che ha speso tanto contro il Tottenham. Al centro toccherà ancora a Tonali e Krunic. In avanti molto probabile un turno di riposo per Giroud; Divock Origi va verso la titolarità. Ai lati del belga ci saranno Leao e Diaz, con lo spagnolo che è molto più avanti di De Ketelaere nel ballottaggio.

MILAN (3-4-2-1)

1 Tatarusanu

20 Kalulu, 23 Tomori, 28 Thiaw

30 Messias, 8 Tonali, 33 Krunic, 19 Theo Hernandez

10 Brahim Diaz, 17 Leao

27 Origi

A disp.: 83 Mirante, 77 Vasquez, 28 Kjaer, 46 Gabbia, 5 Ballo-Touré, 25 Florenzi, 21 Dest, 14 Bakayoko, 32 Pobega, 40 Vranckx, 90 De Ketelaere, 7 Adli, 56 Saelemaekers, 12 Rebic, 9 Giroud, 11 Ibrahimovic. All. Stefano Pioli

BALLOTTAGGI

Origi/Giroud 55/45

Messias/Saelemaekers 60/40

Diaz/De Ketelaere 65/35

Indisponibili: Maignan, Bennacer, Calabria.

Squalificati: nessuno

Diffidati: Calabria, Kjaer, Leao, Rebic, Giroud.

DOVE VEDERE MONZA-MILAN

Ore: 18:00

Stadio: U-Power Stadium, Monza.

TV: DAZN, Zona DAZN.

web: milannews.it

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: RAPUANO

Assistenti: DI IORIO – SCATRAGLI

IV uomo: MARCENARO

VAR: MARINI

AVAR: DOVERI