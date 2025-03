Probabile formazione Milan: Theo titolare, Leao no. Tante scelte inedite

vedi letture

Domani alle 18, allo stadio Via del Mare, Lecce e Milan si affronteranno nella sfida valida per la 28^ giornata di Serie A. Per il Milan sarà una sfida delicatissima, dato che i rossoneri arrivano da tre sconfitte consecutive e da una settimana ricca di polemiche extra campo tra diatribe societarie e il caos creato alla vigilia dal portavoce di Conceicao con tanto di smentita pubblica dello stesso allenatore. Però poi c'è il campo e bisogna giocare, anzi: giocare per vincere. Senza se e senza ma.

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, dopo le prove odierne a Milanello dovrebbe essere questa la probabile formazione del Milan per la sfida di domani a Lecce:

MILAN (4-2-3-1)

57 Sportiello

32 Walker 28 Thiaw 46 Gabbia 19 Theo

80 Musah 38 Bondo

20 Jimenez 14 Reijnders 11 Pulisic

90 Abraham

All.: Conceiçao

A disp.: 96 Torriani, 35 Raveyre, 23 Tomori, 33 Bartesaghi, 42 Terracciano, 24 Florenzi, 29 Fofana, 99 Sottil, 79 Joao Felix, 10 Leao, 21 Chukwueze, 73 Camarda, 7 Gimenez

Indisponibili: Emerson Royal, Loftus-Cheek

Squalificati: Pavlovic, Maignan

Diffidati: Musah

NOTE

Leao va fuori, mentre gioca Theo anche per mancanza di alternative. Bondo all'esordio assoluto a centrocampo: al suo fianco Musah e non Fofana. Davanti ballottaggio tra Abraham e Gimenez.

DOVE VEDERE LECCE-MILAN

Data: sabato 8 marzo 2025

Ora: 18.00

Stadio: Via del Mare

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro:Doveri

Assistenti: Di Gioia – Di Monte

IV ufficiale: Massimi

VAR: Chiffi

AVAR: Marini