Probabile formazione Milan: Thiaw e Bennacer dal 1', davanti i "soliti quattro"

Per il Milan di Stefano Pioli è il momento di tornare in campo dopo la sosta per gli impegni delle varie nazionali. I rossoneri saranno impegnati su un campo in cui hanno sempre faticato nelle ultime stagioni: domani alle 20.45, la formazione milanista giocherà infatti in casa della Fiorentina nella prima partita dopo la scomparsa del dg viola Joe Barone. Per questa sfida, Pioli dovrà rinunciare a Theo Hernandez squalificato e agli infortunati Kalulu e Kjaer.

Senza il terzino francese, toccherà ad Alessandro Florenzi spostarsi sulla fascia sinistra, con capitan Davide Calabria a destra. In mezzo Malick Thiaw ha vinto il ballottaggio con Matteo Gabbia per giocare dal primo minuto al fianco di Fikayo Tomori. In mezzo al campo, spazio alla coppia composta da Tijjani Reijnders, reduce dal primo gol nell'Olanda, e Ismael Bennacer, che ha invece recuperato dal leggero problema fisico rimediato in nazionale. Nessuna novità in attacco dove giocheranno i soliti quattro: alle spalle di Olivier Giroud, ci saranno infatti Christian Pulisic a destra, Ruben Loftus-Cheek in mezzo e Rafael Leao a sinistra.

Questa, dunque, la probabile formazione del Milan contro la Fiorentina: (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Indisponibili: Pobega, Kalulu, Kjaer, Mirante

Diffidati: Musah, Loftus-Cheek

Squalificati: Theo Hernandez

DOVE VEDERE FIORENTINA-MILAN

Data: sabato 30 marzo 2024

Ore: 20.45

Stadio: Stadio Franchi, Firenze

TV: DAZN, zona DAZN, Sky

Web: MilanNews.it