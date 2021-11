Probabile formazione Milan: titolari Maignan e Florenzi, in mediana si cambia

Giorni intensi per il mondo rossonero: la grande vittoria al Wanda Metropolitano in Champions League, il rinnovo (meritato) di Stefano Pioli e domani il match pomeridiano di Serie A contro il Sassuolo di Dionisi. Una sfida difficile e stimolante, con il mister che dovrà tenere alta l'asticella dell'attenzione: vietato rilassarsi. C'è un recupero importantissimo, Mike Maignan torna tra i pali poco più di un mese dopo l'operazione al polso, mentre bisognerà aspettare ancora qualche giorno per rivedere Fikayo Tomori. Andiamo a vedere nel dettaglio le scelte di mister Pioli:

LA CARTA MESSIAS - In attacco ci saranno quelli che sulla carta sono i titolarissimi, Ibrahimovic, Leao (recuperato dopo i crampi di Firenze), Diaz e Saelemaekers, ma la vera notizia sta nelle alternative: Rebic e Giroud purtroppo saranno out, ma ora Pioli ha un Messias in più: il brasiliano, dopo i problemi fisici iniziali, sembra essere entrato in condizione. Il gol decisivo e le giocate contro l'Atletico lo hanno evidenziato, anche domani avrà la possibilità di dimostrare tutto il suo valore subentrando a gare in corso.

TORNA ISMA - Dopo quasi un mese dall'ultima da titolare in campionato (la sfida in trasferta contro la Roma del 31 ottobre), Ismael Bennacer scenderà in campo dall'inizio molto probabilmente al fianco di Tiémoué Bakayoko. Turno di riposo per Sandro Tonali e Franck Kessie, almeno inizialmente, dopo le fatiche delle ultime settimane. Quello del centrocampo è sicuramente il reparto più ricco: per aiutare la squadra dalla panchina ci sarà anche Rade Krunic.

RIENTRO SORPRENDENTE - Mike aveva avvisato tutti: "Il mio ritorno vi sorprenderà". E così è stato: domani partirà titolare (clicca qui per la nostra anticipazione). Un recupero lampo, ma che avverrà comunque dopo controlli scrupolosi e precisi dello staff medico: Maignan è guarito e si sente pronto. Per quanto riguarda la linea difensiva ci sarà come sempre Theo a sinistra e in mezzo la coppia Romagnoli-Kjaer visto che Tomori, secondo Pioli, sta meglio ma tornerà mercoledì. A destra l'unico ballottaggio, ma al momento Florenzi è in vantaggio su Pierre Kalulu (clicca qui per la nostra anticipazione).

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Romagnoli, Theo; Bennacer, Bakayoko; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic. All.: Stefano Pioli.