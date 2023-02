Probabile formazione Milan: tre dubbi, out Bennacer. Pioli conferma il 3-4-2-1 anche in Champions

MilanNews.it

Ritornano a San Siro le grandi notti di Champions League e... che notte! Il Milan ospiterà il Tottenham di Antonio Conte nell'andata degli ottavi di finale: calcio d'inizio alle 21.

Recuperato Fikayo Tomori, out Bennacer e Maignan per infortunio più tutti coloro che, come Ibrahimovic, sarebbero convocabili ma non sono stati inseriti in lista Uefa.

Pioli, dunque, continuerà a fare affidamento sul 3-4-2-1. Difesa a 3 davanti a Tatarusanu con Kalulu, Kjaer (in vantaggio su Thiaw) e Tomori. Centrocampo col duo Tonali-Krunic e gli esterni a tutta fascia Theo Hernandez a sinistra e Calabria, favorito su Saelemaekers, a destra. Il belga è anche in ballottaggio con Brahim Diaz per un posto in attacco assieme a Leao e Giroud.

MILAN (3-4-2-1)

1 Tatarusanu

20 Kalulu, 24 Kjaer, 23 Tomori

2 Calabria, 8 Tonali, 33 Krunic, 19 Theo Hernandez

10 Brahim Diaz, 17 Leao

9 Giroud

A disp.: 83 Mirante, 28 Thiaw, 46 Gabbia, 5 Ballo-Touré, 25 Florenzi, 32 Pobega, 40 Vranckx, 90 De Ketelaere, 30 Messias, 12 Rebic, 27 Origi. All. Stefano Pioli

Indisponibili: Maignan, Bennacer, Adli, Dest, Vranckx, Ibrahimovic

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

DOVE VEDERE MILAN-TORINO

Ore: 21:00

Stadio: San Siro, Milano

TV: Canale 5, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), in streaming su Sportmediaset, SkyGo, NOW, Infinity+

SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: Sandro Schärer SUI

ASSISTENTI: Stephane De Almeida SUI - Bekim Zogaj SUI

IV UOMO: Lukas Fähndrich SUI

VAR: Marco Fritz GER

AVAR: Fedayi San SUI