probabile formazione

Dopo il deludente pareggio di San Siro contro il Cagliari è già vigilia di Serie A, con i rossoneri che saranno a Como per il recupero della diciannovesima giornata di campionato. Nel post partita di sabato sera Conceiçao ci è andato giù pesante per la mancata vittoria e, nonostante oggi non abbia parlato in conferenza stampa, non ci sono dubbi con che umore arrivi alla sfida di domani pomeriggio del Sinigaglia. Il tecnico portoghese ritrova Emerson Royal, di ritorno dalla squalifica, ma non recupera nessun altro, con Okafor che ha lasciato il Milan per il Lipsia. Nonostante le numerosi voci dal mercato non è ancora arrivato nessun rinforzo.

È in corso l'allenamento pomeridiano a Milanello, al termine del quale arriveranno sicuramente indicazioni più precise. In difesa c'è sicuramente un ballottaggio tra Calabria ed Emerson: da capire se il brasiliano verrà buttato nuovamente nella mischia dal primo minuto. Potrebbe avere qualche chance di giocare anche Gabbia, che con l'arrivo di Conceiçao ha perso i gradi da titolare. A centrocampo spazio al trio Fofana, Reijnders e Ismael Bennacer, da vedere quale combinazione sceglierà Conceiçao. In attacco possibile anche una staffetta tra Abraham e Morata, con la curiosità di capire se il nuovo tecnico rossonero utilizzerà, come ha fatto Fonseca, anche Camarda. Nelle prossime ore ci saranno aggiornamenti.

MILAN (4-3-3)

16 Maignan

22 Emerson 23 Tomori 28 Thiaw 19 Theo Hernandez

4 Bennacer 29 Fofana 14 Reijnders.

11 Pulisic 7 Morata 10 Leao

All.: Conceiçao

A disp.: 57 Sportiello, 96 Torriani, 20 Jimenez, 46 Gabbia, 31 Pavlovic, 2 Calabria, 42 Terracciano, 80 Musah, 18 Zeroli, 77 Omoregbe, 90 Abraham, 73 Camarda.

Indisponibili: Florenzi, Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor

Squalificati: /

Diffidati: Fofana, Morata

Ballottaggi: Emerson-Calabria

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Manganiello

Assistenti: Giallatini – Colarossi

IV Ufficiale: Ghersini

VAR: Serra

AVAR: Fabbri

DOVE VEDERE COMO-MILAN

Data: martedì 14 gennaio 2025

Ore: 18.30

Stadio: Comunale Giuseppe Sinigaglia

Diretta TV: DAZN, Sky Sport, Now Tv

Web: MilanNews.it