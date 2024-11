Quali sarebbero i profili ideali per il centrocampo del Milan? L'IA di Olocip ne trova quattro

Olocip, una società specializzata nell'applicazione dell'IA nello scouting dell'ex giocatore Esteban Granero, ha preso in esame le difficoltà difensive che il Milan ha mostrato quest'anno in campionato per fare uno studio che si basa sulla ricerca di un profilo di centrocampista difensivo adatto ai rossoneri. L'IA ha valutato la qualità delle azioni in campo ed ha così individuato un’area di potenziale miglioramento per la squadra di Fonseca. I rossoneri sono la seconda squadra con il maggiore valore per quanto riguarda la costruzione di gioco e la quinta più efficace in attacco, si piazza invece al quindicesimo posto per il valore generato da azioni difensive. Si passa da un rendimento offensivo solido e un giro palla efficiente ad una mancanza di efficienza in fase difensiva che sta evidentemente condizionando il rendimento del Milan in Serie A. L’analisi prosegue e si concentra sul centrocampo: i due titolari, Reijnders e Fofana, giocatori che si mettono in evidenza nella fase di costruzione, non riescono ad avere un impatto concreto e significativo nelle loro azioni difensive: questo condiziona poi il rendimento complessivo della squadra.

E a proposito di questa mancanza Olocip ha utilizzato la loro IA per identificare calciatori giovani (24 anni o meno), con un valore di mercato inferiore ai 25 milioni di euro e che possano fare al caso di Fonseca per stile di gioco, tra contesto tattico e posizioni in campo: l’obiettivo è quello di trovare giocatori capaci di migliorare il rendimento difensivo del Milan, portando qualità e solidità in questa zona cruciale del campo. Escono fuori quattro profili che vengono analizzati così:

Angelo Stiller: centrocampista dello Stoccarda, per questo report è un giocatore versatile e importante a centrocampo. Punti di forza? Visione di gioco e precisione nei passaggi, rendendolo a suo agio nel costruire gioco, anche grazie alla sua abilità nel posizionarsi tra le linee, unendo così i vari reparti. In fase difensiva ha bei numeri nelle intercettazioni chiave e risulta molto solido dei duelli. Secondo l’IA di Olocip, basandosi su questo modello di ricerca spiegato pocanzi, Stiller ha un punteggio di 93 su 100 per la fase difensiva. Non a caso è uno dei giocatori più importanti dello Stoccarda di Sebastian Hoeness, che quest’anno ha battuto la Juventus in Champions League.

Johnny Cardoso: non è un nome nuovo al mondo rossonero, con il Milan che l’ha seguito anche nella scorsa sessione di calciomercato. Gioca in Liga nel Real Betis di Siviglia. È un profilo prettamente difensivo che spicca in diversi aspetti presi in considerazione da questa ricerca: è infatti, secondo Olocip, il miglior giocatore a livello difensivo della sua squadra con un overall di 97. È inoltre molto efficace nel gioco aereo, il che lo rende un’arma in più sui calci piazzati: per questo modelli di ricerca basato sull’IA Cardoso è il giocatore ideale per il Milan, visto che porterebbe grande equilibrio a centrocampo grazie alla sua aggressività e solidità difensiva.

Volodymyr Brazhko: Centrocampista con una grande forza fisica e con una grande presenza nei duelli. Si distingue per il suo lavoro difensivo: decisamente efficace negli intercetti e nei recuperi palla. Ha inoltre un grande impatto nel gioco di squadra con la sua frequenza elevata di passaggi, rendendo fluida la manovra. Secondo l’IA di Olocip Brazhko ha un punteggio di 94 su 100 per quanto riguarda la fase offensiva, rapportata agli altri giocatori nella sua posizione. Nonostante parta da una posizione arretrata l’ucraino, oggi in forza alla Dinamo Kiev, sa farsi valere anche nella metà campo avversaria con i suoi frequenti inserimenti.

Santiago Hezze: doppio passaporto, argentino e polacco. In forza all’Olympiacos, dopo un primo anno in Grecia è diventato un giocatore molto importante in questa sua seconda stagione nel campionato ellenico. Centrocampista difensivo aggressivo, che eccelle nella pressione e nel recupero palla. Utilissimo nelle transizioni offensive anche grazie alla sua buona tecnica di base, che gli permette poi di sviluppare velocemente la manovra dopo il recupero palla. Secondo l’IA di Olocip ha un overall difensivo di 90.