Rennes-Milan, le formazioni ufficiali: riposa Loftus, ancora Jovic dall'inizio

Il Milan affronta il Rennes in trasferta al Roazhon Stadium questo pomeriggio alle 18.45, in un match valido per il ritorno dei PlayOff di Europa League. Queste le formazioni ufficiali:

RENNES (4-4-2): Mandanda; G.Doué, Omari, Theate, Truffert; D. Doué, Santamaria, Bourigeaud, Terrier; Gouiri, Kalimuendo. A disp.: Gallon, Lembert, Matusiwa, Blas, Wooh, Belocian, Salah, Seidu, Cisse, Lambourde, Bertug Yildirim All. Stephan

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Musah, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Jovic, Leao. A disp.: Sportiello, Mirante, Terracciano, Bartesaghi, Thiaw, Nsiala, Adli, Loftus-Cheek, Eletu, Chukwueze, Okafor, Giroud. All. Pioli.

Arbitro: João Pinheiro (POR)