Ricavi e utile: i conti del Milan volano (+40%). Pulisic fiore all'occhiello per il mercato USA

Secondo il giornalista Joe Pompliano gli USA sono il mercato sportivo più grande del mondo, e lo dice il fatturato di NFL (19 miliardi di dollari), MLB (10,8 miliardi di dollari), NBA (10 miliardi di dollari) e NHL (5,7 miliardi di dollari). Il resto del mondo si sta accorgendo quindi di quanto può essere redditizio questo tipo di mercato come dimostra quanto successo con la Formula 1: nel 2016 Liberty Media ha acquistato l'azienda per 4,4 miliardi di dollari, attuando un piano specifico per quanto riguarda la crescita in Nord America. Ha ceduto gratuitamente ad ESPN i diritti tv, aggiungendo al campionato diverse gare con sede negli USA: ora la F1 ha una capitalizzazione di 17,3 miliardi di dollari.

Secondo Pompliano, che pubblica la sua analisi su huddleup.substack.com, lo sport che in futuro sarà interessante da seguire sotto questo punto di vista sarà proprio il calcio: questo perché molti proprietari americani hanno riconosciuto l'opportunità di aumentare le entrate all'estero: questi club hanno molti più fan delle squadre sportive americane, ma guadagnano molto meno. Più della metà delle squadre della Premier League sono ora di proprietà americana, tra cui Arsenal, Chelsea, Liverpool e Manchester United.

Secondo il giornalista però è da seguire con particolare attenzione quello che sta succedendo nell'AC Milan: nell'agosto dell'anno scorso RedBird Capital ha concluso un accordo da 1,2 miliardi di dollari per acquistare il club rossonero da Elliott, con un investimento di minoranza da parte dei New York Yankees e di Main Street Advisors, una società di consulenza per gli investimenti che conta tra i suoi soci accomandanti celebrità come LeBron James e Drake.

Il fondatore di RedBird Gerry Cardinale e il nuovo amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani hanno creato un circolo virtuoso secondo Pompliano, basandosi sull'idea che i ricavi debbano alimentare gli investimenti, che generano prestazioni migliori e, a loro volta, generano nuovi flussi di ricavi per il club.

Ad esempio, il Milan ha firmato un accordo con Yankees Entertainment and Sports Network (YES Network) appena un mese dopo l'acquisizione. Questo ha permesso al club italiano di trasmettere ore di contenuti settimanali sul Milan nel mercato televisivo numero 1 degli Stati Uniti, comprese le repliche delle partite. Inoltre, i tifosi degli Yankees possono ora acquistare il merchandising dell'AC Milan allo Yankee Stadium, come parte della partnership. Il Milan qualche settimana fa ha annunciato che parteciperà al Soccer Champions Tour 2023, unendosi ad Arsenal, Juve, Barcellona, Manchester United e Real Madrid. I rossoneri affronteranno Real Madrid (23 luglio, Rose Bowl di Los Angelese), Juventus (27 luglio, Dignity Health Sports Park di Los Angeles) e Barcellona (1 agosto, Allegiant Stadium di Las Vegas).

Accordi commerciali e non solo, visto che il Milan qualche giorno fa ha annunciato l'acquisto di Christian Pulisic dal Chelsea per 20 milioni di euro: è di sicuro il giocatore più popolare della nazionale maschile statunitense. Oltre ovviamente alle motivazioni tecniche e sportive, visto che Pulisic è un calciatore di talento, il suo arrivo permetterà al Milan di crescere più rapidamente nel mercato USA.

Christian Pulisic ha oltre 9 milioni di follower sui social media tra Instagram, TikTok e Twitter. È stato uno dei motivi principali per cui l'account Twitter del Borussia Dortmund negli Stati Uniti è passato da 30.000 follower nel 2018 ai 2,4 milioni di follower attuali. E dopo una sola settimana al Milan, Pulisic sta già facendo la differenza dal punto di vista economico per il club.

Il Milan ha ricevuto 46 milioni di impressioni e 17 milioni di visualizzazioni video sui suoi post sui social media relativi all'arrivo di Pulisic al club. Il negozio della squadra ha registrato un aumento delle vendite del 266%, con un incremento della quantità venduta negli Stati Uniti dal 9% del totale al 43%. Il 90% di tutte le maglie da gioco personalizzate "Pulisic 11" sono state vendute negli Stati Uniti.

Di seguito le statistiche di vendita nel dettaglio dopo l'arrivo di Pulisic:

- +266% di aumento delle vendite rispetto al giorno precedente

- Gli acquirenti americani hanno rappresentato il 43% di tutte le vendite (dal 9%)

- Il 90% delle maglie da gioco personalizzate "Pulisic" sono state vendute negli Stati Uniti.

- Le maglie di Pulisic hanno rappresentato il 45% di tutte le maglie da gioco vendute dopo l'annuncio.

- Anche Christian Pulisic ha beneficiato dell'annuncio, guadagnando 45.000 follower su Instagram in 24 ore.

Queste decisioni commerciali hanno già avuto un impatto positivo anche sul Milan. Secondo il giornalista statunitense si prevede che quest'anno il Milan realizzerà ricavi per oltre 420 milioni di dollari. Si tratta di un aumento del 40% rispetto ai 299 milioni di dollari di ricavi del 2022. E dovrebbe concludere l'anno con circa 90 milioni di dollari di utile operativo, rispetto agli 11 milioni dell'anno scorso.