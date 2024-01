Rimonta, contro-rimonta, due rigori sbagliati e uno segnato: un Milan-Bologna rocambolesco finisce 2-2

Nell'anticipo del sabato della 22esima giornata di Serie A, il Milan fa solo un punto: finisce 2-2 un match molto rocambolesco contro il Bologna. Pari che, in fin dei conti, è giusto per quanto le squadre hanno fatto vedere nei 90 minuti, ma non per le occasioni fallite, con i rossoneri che possono recriminare per ben due rigori sbagliati (uno da Giroud nel primo tempo e uno da Theo nel secondo tempo) e per l'ingenuo fallo di Terracciano al 90esimo che ha regalato il penalty del definitivo pareggio ad Orsolini. Pari che, tra l'altro, serve a poco al Milan in ottica inseguimento alle due battistrada.

IL PRIMO TEMPO

Ottimo l'inizio della squadra rossonera, ma a latitare sono i pericoli per la porta avversaria. Leao si mette in proprio al 19': grande accelerata sulla sinistra ma il tiro ad incrociare non coglie impreparato Skorupski. Sulla ribattuta ci prova Calabria spedendo fuori. Passano pochi minuti e arriva il primissimo brivido anche per il collega Maignan: lancio lungo per Fabbian, Theo Hernandez incomprensibilmente si addormenta e l'italiano riesce a superare il portiere con un pallonetto.

E' il preambolo del gol, che arriva poco dopo: Zirkzee da destra cerca e trova l'assist al centro per Fabbian, doppia conclusione dell'italiano e doppio muro di Kjaer, ma non è finita. L'azione prosegue a sinistra dove Urbanski trova Calafiori al centro, nuovo muro rossonero che fa carambolare la palla ancora a destra, e a questo punto Zirkzee trova una traiettoria perfetta, insaccando alle spalle di Maignan complice una deviazione. Fine primo tempo molto intenso a San Siro: Massa assegna un calcio di rigore al Milan per fallo di Ferguson su Kjaer sugli sviluppi di un calcio di punizione per i rossoneri. Motta non la prende bene e viene espulso in compagnia di un membro del suo staff, ma dagli undici metri Giroud sbaglia clamorosamente, angolando ma dimenticandosi della potenza. Skorupski non solo intuisce, ma para e blocca la sfera. Ma le emozioni non sono ancora finite: Calabria a destra vola e Kristiansen è in grande difficoltà. Cross al centro del terzino e capitano rossonero, sul primo palo Loftus-Cheek è lucidissimo e di prima insacca il pallone del pareggio.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa si apre con un brivido per la porta del Milan: cross al centro del solito Fabbian, Kjaer sbaglia completamente l'intervento su Zirkzee che stoppa e avrebbe tutto il tempo di insaccare il 2-1, ma sbaglia clamorosamente mandando alto. Il Bologna preme alla ricerca del vantaggio, ma ad andarci vicino è il Milan: prima con un bel tiro di Reijnders che si stampa sull'incrocio, poi con un bel cross di Pulisic da destra. Leao anticipa De Silvestri incrocia ma colpisce col ginocchio, spedendo di pochissimo a lato con Skorupuski già battuto. E proprio il portoghese è autore della sensazione cavalcata che porta al secondo rigore di serata: Leao si fa 70 metri palla al piede partendo dalla propria metàcampo, saltando avversari come birilli e venendo steso in modo plateale da Beukema in area di rigore. Dal dischetto, con Giroud sostituito, va Theo Hernandez: sinistro violento che si stampa però sul palo, poi il francese raccoglie la sfera e insacca. Ovviamente Massa fischia e annulla: sarebbe servito il tocco di un altro calciatore per rimettere in gioco il francese.

Il raddoppio finalmente arriva, ma dalla fascia opposta: azione corale che vede Leao inventare per Florenzi e il terzino italiano servire alla perfezione l'inserimento in area di Ruben Loftus-Cheek. Colpo di testa violentissimo dell'inglese, che piega le mani a Skorupski e gonfia la rete alle sue spalle. Un vantaggio che dura però pochi minuti: il neoacquisto Terracciano trattiene Kristiansen in area di rigore e con l'aiuto del VAR, Massa fischia il terzo rigore di serata. Riccardo Orsolini si incarica della battuta del primo calcio dagli undici metri in favore del Bologna, e batte Mike Maignan andando a siglare il 2-2. Che beffa per Stefano Pioli e il suo Milan, che aveva coronato con il gol di Loftus-Cheek un lungo inseguimento al 2-1.