Sarà la notte di Gimenez: prima da titolare nel Milan contro la sua ex squadra

vedi letture

Al momento del sorteggio dei playoff di Champions League, Santiago Gimenez era ancora un giocatore del Feyenoord. Qualche giorno dopo, però, la trattativa tra gli olandesi e il Milan si è finalmente sbloccata e così mercoledì sera il messicano giocherà questa sfida con la maglia rossonera. Sarà quindi una serata speciale per il neo attaccante milanista che sfiderà per la prima volta la sua ex squadra e che con ogni probabilità sarà per la prima volta titolare nel Diavolo.

SERATA DI EMOZIONI - Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport gli occhi dello stadio De Kuip saranno tutti per Gimenez, che dovrà essere bravo a tenere a freno le sue emozioni che certamente non mancheranno. Il centravanti messicano, anche negli ultimi giorni, ha speso sempre bellissime parole per il club olandese e per i suoi tifosi perchè se si è fatto notare dal Milan è proprio grazie al suo rendimento nella squadra di Rotterdam. Fino a qualche giorno fa, Santiago si allenava con il gruppo di Priske e per questo potrebbe dare anche utili consigli a Sergio Conceiçao su come affrontare il Feyenoord.

PRIMA DA TITOLARE? - Il morale di Gimenez è altissimo perchè la sua avventura in rossonero non poteva forse iniziare meglio di così: assist per Joao Felix, altro colpo del Diavolo nel mercato invernale, contro la Roma in Coppa Italia e primo gol nel Milan sabato in campionato contro l'Empoli. Mercoledì ci sono ottime chance che Conceiçao gli dia per la prima volta la maglia da titolare e il messicano spera di ripagare la fiducia del tecnico portoghese con almeno un gol contro la sua ex squadra.