Se il centravanti titolare del Milan non segna mai e non tira nemmeno in porta...

Dopo alcune prestazioni, come quelle contro Juventus e Fiorentina, che avevano fatto ben sperare, Santiago Gimenez è tornato a fornire prestazioni molto deludenti contro Pisa e Atalanta. A livello di impegno e spirito di sacrificio non gli si può imputare nulla, ma è chiaro che dal centravanti titolare del Milan ci si aspetta molto di più. La crisi del messicano è riassunta in numero molto negativo: dopo nove partite di campionato, di cui otto giocate dal primo minuto, l'ex Feyenoord è ancora a quota zero reti segnate.

LE PAROLE DI ALLEGRI - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che ieri sia il ds Igli Tare nel pre-gara che Max Allegri nel post-partita hanno ribadito la fiducia del club e della squadra nei suoi confronti nonostante sia ancora a secco in Serie A: "Santiago è un giocatore importante per il Milan. Ci sta dando un grosso aiuto in fase difensiva, si dà da fare, lavora molto per la squadra. Sono molto contento. Sono convinto che lui debba pensare a lavorare e i gol arriveranno. Insieme si può solo andare avanti" le parole del tecnico rossonero. Il problema del gol è evidente, ma nelle ultime due gare contro Pisa e Atalanta sono mancate anche le prestazioni e soprattutto i tiri in porta.

CHI CONTRO LA ROMA? - Allegri lo confermerà ancora una volta titolare domenica contro la Roma? Secondo la Rosea, i favoriti per una maglia da titolare saranno con ogni probabilità altri, anche se molto dipenderà da come staranno le alternative al messicano che al momento, dal punto di vista fisico, è l'attaccante del Milan che sta meglio (Pulisic è infortunato, Leao non è al meglio per un problema all'anca, mente Nkunku sembra ancora lontano dalla forma migliore). Un'idea potrebbe essere l'avanzamento in attacco di Ruben Loftus-Cheek al fianco del portoghese: l'inglese è entrato molto bene ieri contro l'Atalanta e ha dato un po' di vivacità alla fase offensiva milanista. Chissà che entrare a partita in corso non possa togliere un po' di pressione a Gimenez che non sembra giocare con la giusta serenità e spensieratezza.

