Sky - Il Milan prepara l'offerta da presentare all'Arsenal per Torreira

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a “Calciomercato - L’originale” su Sky Sport, il Milan starebbe preparando l’assalto per Lucas Torreira dell’Arsenal. Il giocatore tornerebbe volentieri in Italia per riabbracciare Marco Giampaolo, l’allenatore che lo ha lanciato con la maglia della Sampdoria. La nuova società formata dal trio Maldini, Boban e Massara starebbe ragionando in queste ore insieme all’entourage del giocatore sull’offerta più adatta da presentare ai Gunners, che, però, non intendono fare sconti per il talento pagato 26 milioni di sterline solo un anno fa.