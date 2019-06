Sky - Milan, c'è Massara per il ruolo di ds: è la scelta di Maldini

Paolo Maldini punta Frederic Massara - rivela gianlucadimarzio.com - come nuovo direttore sportivo del club rossonero. Dopo aver incassato il no definitivo da parte di Igli Tare che ha scelto di proseguire alla Lazio, il Dt del Milan sta cercando di convincere l’ex dirigente della Roma.

Massara dunque è stato individuato come uno dei profili dirigenziali miglio per il nuovo corso rossonero: Maldini ha scelto lui come direttore sportivo e adesso sta trattando per il suo arrivo al Milan.