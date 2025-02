Sky - Rivoluzione Conceiçao: pronti Chukwueze e Sottil. Panchina per Leao, Felix e Pulisic

vedi letture

Sergio Conceicao è pronto a rivoluzionare il Milan domani sera nella partita contro il Verona. Questo è quanto riporta Sky Sport. Secondo quanto viene riferito il tecnico dovrebbe tenere in panchina tre dei quattro chiacchierati attaccanti: fuori Pulisic (che non sta benissimo), Joao Felix e Leao. Al loro posto ci sarebbero Chukwueze, Reijnders e Sottil con Musah che si metterebbe accanto a Fofana in mezzo al campo. Rispetto a Rotterdam non cambia invece la difesa. Di seguito la formazione provata oggi in allenamento anche se domani è prevista una sessione di rifinitura e tutto potrebbe cambiare ancora.

In panchina si vedrà per la prima volta Warren Bondo che oggi si è allenato per la prima volta in gruppo e sarà a disposizione dalla panchina. Niente da fare invece per Loftus-Cheek che invece ha lavorato a parte e continua a essere indisponibile.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Musah; Chuckwueze, Reijnders, Sottil; Gimenez. All. Conceicao

DOVE VEDERE MILAN-HELLAS VERONA

Ore: 20:45

Stadio San Siro, Milano

Tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251), Dazn.

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Fourneau di Roma 1

Assistenti: Bindoni-Tegoni

Quarto uomo: Massimi

Var: Meraviglia

Ass. Var: Aureliano