Sorpasso Milan sulla Juve, agganciato il secondo posto a -10 giornate dalla fine

I tre punti contro l’Empoli sono stati decisivi per il sorpasso sulla Juventus, che in serata ha pareggiato 2-2 contro l’Atalanta. Il Milan a 10 giornate dalla fine del campionato è secondo in classifica e cercherà di tenere questo piazzamento fino alla fine per diversi motivi. Il primo è quello di confermarsi seconda forza del campionato alle spalle dell’Inter, che quest’anno sta viaggiando a ritmi insostenibili e al 10 marzo si trova a + 16 punti sul Milan.

La seconda motivazione riguarda la Supercoppa italiana. Se il Milan conclude la stagione al secondo posto potrà partecipare l’anno prossimo alla competizione in Arabia Saudita. Infine è importante anche per i premi stabiliti dalla Lega serie A. Chi conclude la stagione in seconda posizione naturalemnte guadagna di più rispetto a chi finisce dietro. La strada è ancora lunga, ma il Milan in questo 2024 ha una media migliore rispetto alle altre squadre, inferiore solamente all’Inter.

LA CLASSIFICA

Inter 75

Milan 59

Juventus 58

Bologna 51

Roma 47*

Atalanta 47

Napoli 44

Fiorentina 42*

Lazio 40*

Monza 39

Torino 38

Genoa 33

Cagliari 26

Hellas Verona 26

Lecce 25

Empoli 25

Udinese 24*

Frosinone 24

Sassuolo 23

Salernitana 14

* una partita in meno