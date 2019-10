SportMediaset - Milan, Suso rischia l'esclusione a Roma: Rebic e Castillejo le alternative, ma occhio anche al 4-3-1-2

Nel suo servizio per SportMediaset su Italia Uno, Claudio Raimondi riferisce che Suso si è smarrito e i tifosi milanisti, già irritati per il deludente avvio di stagione dello spagnolo, non gli hanno perdonato il fatto di non aver coperto su Calderoni in occasione del 2-2 del Lecce. Su Twitter è diventato subito virale l'hashtag #susoout. In queste prime otto giornate di campionato, Suso è il rossonero che ha perso più palloni e ha sbagliato più dribbling. Suso si sta smarrendo, tanto che ha perso pure la nazionale. Rebic e Castillejo sono le le alternative nel ruolo, ma attenzione che se Pioli dovesse schierare a Roma il duo Piatek-Leao con alle loro spalle Calhanoglu, Suso potrebbe addirittura accomodarsi in panchina per la prima volta in questa stagione.