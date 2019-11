Tegola Duarte: manca oltre un mese al mercato e vanno studiate le alternative

L'infortunio di Leo Duarte, e conseguente operazione chirurgica, priverà il Milan del suo terzo centrale (in base a quanto accaduto nelle prime 13 giornate) almeno fino ad aprile. Con buona probabilità il club rossonero si muoverà sul mercato invernale per colmare questa lacuna, ma da qui a gennaio mancano quattro partite, senza dimenticare che un eventuale nuovo acquisto difficilmente sarebbe subito a disposizione per la ripresa del campionato. Di conseguenza, oltre agli attuali titolari Musacchio e Romagnoli, sarà necessario fare affidamento anche su Caldara e/o Gabbia.

CALDARA CARBURA, GABBIA PRONTO - Stefano Pioli, la scorsa settimana, ha ammesso che Caldara non è ancora pronto per giocare, senza dare indicazioni su quando l'ex Atalanta potrà essere in grado di scendere in campo. Il centrale oggi non è stato convocato per Parma-Milan ma ha giocato l'intera partita della Primavera contro la Virtus Entella: un buon segnale quindi, in attesa di capire quanto potrà essere arruolabile per la prima squadra. In questo momento, dunque, se si dovesse sostituire Musacchio o Romagnoli sarebbe preferito Gabbia. Il classe '99 in questa stagione non ha mai giocato, continuando però a mantenere la titolarità in Under 21. Sul giovane difensore Pioli si è espresso così: "Gabbia ha fatto molto bene con l'Under, è giovane e affidabile e aspetta di essere chiamato".

ATTESA - Fino a che Caldara non raggiungerà una condizione tale per poter giocare in Serie A, dunque, sarà necessario affidarsi a Gabbia come principale sostituto. Questo non è certamente il miglior momento per far esordire un giovanissimo, ma se non ci fossero alternative meglio fidarsi del nativo di Busto Arsizio piuttosto che affrettare il rientro del bergamasco. La situazione cartellini per fortuna è positiva: Musacchio e Romagnoli hanno ricevuto soltanto due ammonizioni, lontani ancora tre gialli dalla squalifica per diffida. Nel frattempo però bisognerà anche studiare altre soluzioni nell'eventualità che uno dei due dovesse saltare una o più partite. Un'ipotesi ulteriore potrebbe essere l'adattamento di Rodriguez nel ruolo di centrale, come accaduto lo scorso anno quando il Milan si era trovato in emergenza assoluta in difesa. Lo stesso Pioli ha confermato che lo svizzero, seppur non al meglio, può essere un'opzione.