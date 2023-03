Theo non parte per Udine: al suo posto Ballo-Tourè

Brutte notizie in casa rossonera, come riportato dal sito di Sky Sport questa mattina e confermato dal Sky Sport 24 , il terzino francese rossonero Theo Hernandez non è partito con la squadra alla volta di Udine dove questa sera il Milan sfiderà l'Udinese. Il 19 aveva accusato nel pomeriggio di ieri dei sintomi influenzali e non è riuscito a ristabilirsi in tempo per la trasferta in Friuli. Ora Pioli dovrà correre ai ripari.

Tocca a Ballo

Come riporta Sky il posto di Theo Hernandez, questa sera alla Dacia Arena, dovrebbe essere preso da Fodè Ballo-Tourè che, per la prima volta, giocherà con il nuovo assetto tattico rossonero. Il terzino senegalese, infatti, non gioca una gara ufficiale con il Milan dall'8 novembre scorso quando i rossoneri pareggiarono sul campo della Cremonese. Anche in quella occasione Theo Hernandez non era a disposizione, in quella circostanza per squalifica. In totale sarà la quarta gara che Theo salterà in campionato: la terza per problemi fisici dopo le trasferte di Empoli e quella di Roma contro la Lazio. Una notizia che lascia l'amaro in bocca a Stefano Pioli che contro l'Udinese già dovrà fare a meno di Giroud in attacco squalificato e di Junior Messias sulal fascia destra, ancora ai box per infortunio.