Tomori ha un chiodo fisso: il derby. Difficile, ma non impossibile: Fik ci proverà, ma senza rischiare

Sei giorni al big match contro l’Inter: il conto alla rovescia è partito... da tempo. Il popolo rossonero attende con ansia il derby, sfida che dirà molto sulle ambizioni della squadra di Pioli. Con ogni probabilità, il Milan dovrà affrontare i cugini senza Tomori, il quale è ancora alle prese con la riabilitazione dopo l’intervento al ginocchio.

Super lavoro per tentare l’impresa

Ma attenzione: come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il difensore inglese farà di tutto per esserci. È difficile, certo, ma non impossibile. E la storia del calcio è piena di episodi simili, di recuperi lampo. Per “Fik” il derby è una sorta di chiodo fisso: si è messo in testa di esserci, o quantomeno di provare a farlo. Fisioterapia, esercizi specifici, palestra: Tomori tenterà in ogni modo di tornare a disposizione per la gara di sabato.

Decisivi i prossimi giorni

Ovviamente, né il Milan né tantomeno il giocatore vogliono correre rischi: se l’articolazione, nei prossimi giorni, dovesse rispondere positivamente, lo staff medico rossonero valuterà se intensificare il lavoro di potenziamento e provare a restituire a Pioli il suo pilastro della difesa. In caso contrario, Tomori dovrà aspettare e pazientare ancora un po’. Come detto, non ci saranno forzature: azzardare, in questo caso, sarebbe pericolosissimo.